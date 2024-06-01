مسئولة أوروبية: بوتين يستخدم تليجرام لنشر أخبار كاذبة في الاتحاد الأوروبي

حذرت مسؤولة كبيرة في الاتحاد الأوروبي من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و "أطرافا وجهات معادية أخرى" قادرون على إساءة استخدام قصور فى تنظيم ولوائح منصة "تليجرام" لنشر أخبار مزيفة في الدول الشرقية للاتحاد الأوروبي.

وقالت فيرا جوروفا ، نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية للقيم والشفافية ، لتلفزيون بلومبرج: "تليجرام يعد مشكلة".

وأوضحت أن الخدمة المملوكة لروسيا "نشطة بشكل خاص في الدول الأعضاء الشرقية حيث لدينا أقلية ناطقة بالروسية".

وقالت إن منصة "تليجرام" تعد "حالة خاصة" لأنها تدعي أن لديها 42 مليون مستخدم فقط في التكتل، بما يقل عن عتبة ال 45 مليون اللازمة للتدقيق بموجب قانون الخدمات الرقمية الجديد، الذي يضع حواجز على انتشار المواد الضارة وغير القانونية عبر الإنترنت.

وأضافت: "نحن نتحقق الآن مما إذا كان الرقم صحيحا، وفي حال اكتشفنا أن هذا أكثر من 42 مليون، فسيتعين علينا النظر بعمق في كيفية عمل تليجرام".

وفي رد عبر البريد الإلكتروني اليوم السبت ، قال المتحدث باسم "تليجرام"، ريمي فون، إن الشركة تلتزم بعقوبات الاتحاد الأوروبي من خلال منع الوصول إلى وسائل إعلامية مثل "آر تي" و"سبوتنيك" و"نيوز فرانت".

وغالبا ما تستخدم الحسابات الموالية للكرملين "تليجرام" لنشر معلومات مضللة بشأن قضايا تتراوح من الحرب في أوكرانيا إلى الهجرة وتغير المناخ.