أبو حمزة: نبشر الاحتلال أننا لازلنا بألف خير وحرب الاستنزاف ستكون حسرة على جيشه

قال الناطق العسكري باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية أبو حمزة، إن مكوث قوات الاحتلال في غزة، يعني تعرضها للمزيد من الخسائر على المستويات كافة.

وأضاف في كلمة، مساء السبت: «نبشر العدو أننا لازلنا بألف خير وحرب الاستنزاف لن تكون إلا حسرة وندامة على جيشه».

وأشار إلى أن «كل مشاهد وأشكال الاستبسال والمقاومة في غزة تعكس حزم الإرادة الثورية للمقاتل الفلسطيني؛ الذي يدافع عن أهله وشعبه في خيام النزوح، وأبدى استعدادا كاملا لمواجهة العدو مهما طالت الحرب».

ولفت إلى أن «جيش الاحتلال تسيطر عليه الروح الانهزامية»، قائلًا إنه «بدأ يشعر بالغرق في مستنقع غزة والذهاب نحو المجهول».

وأكمل: «ما يقلق الصهاينة ويجعلهم يفكرون ماليًا في رعب الاستنزاف القادم، يدفع جيش الاحتلال صاغرًا ذليلًا للخروج من قطاعنا الصابر المقاوم المرابط».

وذكر أن «نتائج الإرادة والتضحيات الجسام في معركة طوفان الأقصى باتت تظهر شيئًا فشيء»، مستشهدًا بالالتفاف العالمي حول القضية الفلسطينية والاعتراف بمظلومية الشعب الفلسطيني، الذي لن يقبل أن يبقى مهمشا ومنعزلا عن أدنى حقوقه التي يتمتع بها أي فرد في العالم.