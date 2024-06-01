وزير الزراعة: مصر تحتل موقعا يشبه الدول المتقدمة في ملف الأمن الغذائي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ مصر تحتل موقعا يشبه الدول المتقدمة في ملف الأمن الغذائي.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «ten»، عُرضت مساء الجمعة، أن مصر تملك وضعا آمنا على مؤشر الأمن الغذائي العالمي.

وأشار إلى أن الدولة نفذت مشروعات استصلاح الصحراء، ويتم استخدام جانب كبير منها في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة ومحاصيل علفية وغيرها.

وشدد على أهمية هذه المشروعات على صعيد ملف الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي وتقليل فجوة الواردات.

وأوضح أن الدولة عملت على تلبية الاحتياجات المحلية، بجانب تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية.