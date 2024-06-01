 وزير الزراعة: مصر تحتل موقعا يشبه الدول المتقدمة في ملف الأمن الغذائي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الزراعة: مصر تحتل موقعا يشبه الدول المتقدمة في ملف الأمن الغذائي

أحمد علاء
نشر في: السبت 1 يونيو 2024 - 1:53 ص | آخر تحديث: السبت 1 يونيو 2024 - 1:53 ص

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ مصر تحتل موقعا يشبه الدول المتقدمة في ملف الأمن الغذائي.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «ten»، عُرضت مساء الجمعة، أن مصر تملك وضعا آمنا على مؤشر الأمن الغذائي العالمي.

وأشار إلى أن الدولة نفذت مشروعات استصلاح الصحراء، ويتم استخدام جانب كبير منها في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة ومحاصيل علفية وغيرها.

وشدد على أهمية هذه المشروعات على صعيد ملف الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي وتقليل فجوة الواردات.

وأوضح أن الدولة عملت على تلبية الاحتياجات المحلية، بجانب تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية.

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