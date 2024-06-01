جيش الاحتلال يزعم مقتل 3 عناصر بارزة في حماس خلال عمليات نفذها الأسبوع الماضي

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، صباح السبت، مقتل 3 عناصر بارزة في حماس، خلال عمليات نفذها الاحتلال بقطاع غزة الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن طائرات حربية قضت أمس الأول الخميس، بتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات والشاباك في منطقة النصيرات، على منصور عادل منصور القشلان، والذي زعم أنه كان متورطًا بالهجوم على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

ولفت إلى أن «طائرات تابعة لسلاح الجو في مخيمات الوسطى قضت على وليد أبو دلال، والذي ادعى أنه يشغل منصب مدير مديرية التكنولوجيا في جهاز الأمن الداخلي في حماس».

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن «جهاز الأمن الداخلي ومديرية التكنولوجيا في حماس تحاول المساس بحرية عمل الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، ويلعبان دورًا مركزيًا في محاولات التجسس التي تقوم بها حماس»، بحسب وصفه.

وذكر أن «طائرات سلاح الجو، وبتوجيه استخباري جوي دقيق في منطقة النصيرات، قضت أمس الجمعة، على طارق درويش، الذي كان يعتبر عنصرًا بارزًا في المنظومة الجوية لكتيبة النصيرات التابعة لحماس».