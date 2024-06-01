حماس: نريد انسحابا كاملا للاحتلال الإسرائيلي من غزة

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن الحركة تريد انسحابا كاملا للاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء السبت، أن هذا الأمر مطلوب أن يكون مُحدَّدًا ضمن خطوات محددة المعالم. وتابع: «نريد أيضًا أن يكون هناك إيواء وإغاثة شاملة لقطاع غزة وإعمار وإنهاء للحصار، نريد صفقة تبادل عادلة، كل هذه التفاصيل لا بدَّ أن يتفق عليها».

وأوضح أنه كان يتوقع أن يتبنى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الورقة التي قُدمت لحركة حماس في مطلع شهر مايو الماضي، كورقة مقدمة من الوسطاء، ووافق عليها ممثله في الوساطة مدير المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز.

وأشار إلى أن البيان المشترك الصادر عن مصر وقطر والولايات المتحدة يعكس محاولة جادة من الوسطاء للوصول إلى اتفاق. وتابع: «يبقى أن نرى ما هو مطروح بشكل دقيق، وما هو حقيقة الموقف الإسرائيلي».

واستكمل: «لم يصلنا حتى اللحظة شيء محدد، ولسنا بصدد العودة لنقطة الصفر للتفاوض، هناك مقترح قُدّم للوسطاء، أعتقد أن البيان يمكن أن يكون مقدمة لإعادة تقديم ذات المقترح للجانب الإسرائيلي وأن يقبل الإسرائيلي بذلك».