قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم السبت، إن الأحزاب اليمينية على جانبي المحيط الأطلسي يمكن أن تلعب دورا في إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وفي حديثه إلى أكثر من 10 آلاف من أنصاره في تجمع حاشد في بودابست قبل انتخابات البرلمان الأوروبي الأسبوع المقبل، تصور أوربان "تحالف سلام عبر الأطلسي" بقيادة اليمين الأوروبي ودونالد ترامب، إذا فاز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر.

وأضاف: "في بداية العام كنا نظل أقلية، وبحلول نهاية العام يمكن أن نكون الأغلبية في العالم الغربي بأسره".

وينظر إلى أوربان، الذي يتولى منصبه منذ عام 2010، على نطاق واسع على أنه أقرب شريك للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الاتحاد الأوروبي. وقد هدد مرارا بمنع أو تخفيف عقوبات الاتحاد الأوروبي على موسكو في أعقاب الحرب الروسية ضد أوكرانيا في فبراير 2022.

وقال رئيس الوزراء المجري إن وقف إطلاق النار ومفاوضات السلام يجب أن تحدث في أسرع وقت ممكن في أوكرانيا محذرا من أن حربا عالمية ثالثة قد تدمر المجر.

واتهم أوربان "معسكر حرب" في بروكسل بالرغبة في دفع العالم الغربي إلى حمل السلاح ضد روسيا.

وقال أوربان إن القوة الدافعة له يتمثل فى رجل الأعمال الخيرية المجري الأمريكي جورج سوروس، الذي كان هدفا لنظريات المؤامرة في جميع أنحاء العالم.

وقال أوربان إن سوروس يعمل "منذ 30 عاما" لجر الغرب إلى حرب مع روسيا، من أجل استبدال ملايين الجنود القتلى بمهاجرين.



