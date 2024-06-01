وزير الخارجية البريطاني: يجب على حماس أن تقبل اتفاق بايدن لوقف إطلاق النار

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إن حركة حماس "يجب أن تقبل" اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وكتب كاميرون على موقع "اكس" "بطرح هذا الاتفاق الجديد، يجب على حماس أن تقبل هذه الصفقة لكي نرى توقفا في القتال والإفراج عن الرهائن وعودتهم إلى عائلاتهم وتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وتابع "كما قلنا إن وقفا في القتال يجب أن يتحول إلى سلام دائم إذا كنا جميعا مستعدين لاتخاذ الخطوات الصحيحة".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عنه قوله "دعونا نستغل هذه اللحظة وننهي هذا الصراع".

يذكر أن بايدن كشف أمس الجمعة عن مقترح جديد من ثلاث مراحل لإنهاء الحرب في غزة وتأمين إطلاق سراح الرهائن.

وقال الرئيس الأمريكي إن الخطة الجديدة تشمل ثلاث مراحل من خفض التصعيد، وتنص في الأساس على هدنة، تصبح دائمة وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة.

وأضاف أن إسرائيل أيدت المقترح، الذي تم التوصل إليه بمساعدة مفاوضين مصريين وقطريين وأمريكيين، وتم بالفعل إرسال الخطة لمفاوضين من حماس.