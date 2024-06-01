مسئول بالتموين: طرح 20 ألف رأس ماشية بـ1350 منفذا استعدادا لعيد الأضحى

قال العميد محمود السعدني رئيس الشركة المصرية للحوم والدواجن بوزارة التموين، إن الوزارة بصدد طرح 20 ألف رأس ماشية لتوزيعها على 1350 منفذا تابعًا لها بجميع المحافظات، وذلك استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وأضاف في تصريحات لقناة «الحدث اليوم» مساء الجمعة، أن هناك 10 آلاف رأس ماشية موجودة حاليًا في محجر توشكى، يجري استعواضها بالمزيد من الأبقار بشكل دوري.

وأشار إلى وجود سبعة آلاف رأس ماشية في المحجر على الحدود مع السودان، وخمسة آلاف رأس أخرى في محجر سفاجا، في حين من المقرر وصول خمسة آلاف رأس جديدة من جيبوتي إلى محجر سفاجا خلال يومين.

وأكد السعدني، سلامة اللحوم تماما، مشيرًا إلى وجود لجنة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية في بلاد المنشأ تقوم بالكشف على الأبقار قبل شحنها إلى مصر.

وأوضح أن الوزارة تضخ ما بين 45 و50 طنًا من اللحوم يوميًا، مع توقع زيادة هذه الكميات لتصل إلى 140 طنًا قبل عيد الأضحى مباشرة.

ولفت إلى أن اللحوم السودانية والجيبوتية تباع في المنافذ بـ 285 جنيهًا للكيلو جرام، في حين تباع اللحوم البلدي بـ 335 جنيهًا، واللحوم الضاني المجمدة بـ 335 جنيهًا، والضاني البلدي بـ 360 جنيهًا، إلى جانب توفر الدواجن بسعر 100 جنيه للكيلو.

وأشار إلى أن أسعار اللحوم المعروضة في منافذ وزارة التموين أقل من أسعار السوق بنسبة تتراوح من 35 إلى 40%.