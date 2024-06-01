من المقرر أن يشكل نشطاء سلسلة بشرية خلال وقفة احتجاجية ليلية في مدينة مانهايم غربي ألمانيا غدا الأحد في أعقاب هجوم بسكين أسفر عن إصابة سبعة أشخاص.

وتقدم تحالف غير حزبي لتنظيم السلسلة البشرية والوقفة الاحتجاجية الليلية تحت شعار: "التضامن ضد العنف والكراهية والتحريض".

وقال عضو مجلس المدينة والمنتمى لحزب الخضر جيرهارد فونتانييه لصحيفة مانهايمر مورجن اليوم السبت: "نريد أن نعقد تجمعا هادئا بدون شعارات أو أعلام".

وذكر المنظمون أن الوقفة الاحتجاجية مدعومة من قبل مجموعة من الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس المدينة.

وجاء ذلك ردا على تجمع مزمع لجناح الشباب في حزب البديل من أجل ألمانيا في ولاية بادن فورتمبيرج. ونظمت جماعة " شباب البديل " احتجاجا في ساحة المدينة حيث أصيب ستة أشخاص، بينهم شرطي، في فعالية مناهضة للإسلام على يد رجل - 25 عاما ولد في أفغانستان. وشعار احتجاج الشباب هو: "إعادة الهجرة كانت ستمنع هذه الجريمة!".

وتعرض مفهوم إعادة الهجرة، الذي ينطوي على ترحيل أعداد كبيرة من الأشخاص من أصل أجنبي، لانتقادات واسعة في جميع أنحاء ألمانيا.