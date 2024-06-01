ميناء دمياط يستقبل أكثر من 31 ألف طن قمح على متن سفينة قادمة من روسيا

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، السفينة MAVI" VATAN " التي ترفع علم تركيا، ويبلغ طولها 177 مترا، وعرضها 26 مترا، قادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ31 ألفًا و250 طنًا من القمح لصالح القطاع الخاص.

كما استقبل الميناء 9 سفن متنوعة، بينما غادرته 11 سفينة أخرى، وبذلك يصل إجمالي عدد السفن الراسية بالميناء 34 سفينة.

وأوضح الميناء، في بيان اليوم السبت، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 47091 طنًا، تشتمل على 7338 طن رمل، و462 طن علف بنجر، و6666 طن يوريا، و12802 طن كلينكر، و2220 طن بودرة جبس، و17603 أطنان بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41777 طنًا، تشتمل على 6500 طن قمح، و13600 طن ذرة، و7851 طن حديد، و1174 طن خشب زان، و11342 طن خردة، و500 طن سكر و810 أطنان أبلاكاش.

فيما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1405 حاويات مكافئة، والحاويات الواردة 203 حاويات مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2304 حاويات مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 14704 أطنان، فيما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 182446 طنًا، كما غادر قطارين بحمولة إجمالية 2343 طن قمح، متجهين إلى صوامع القليوبية و كوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 4398 شاحنة.



