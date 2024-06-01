دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال محادثات هاتفية مع نظرائه السعودي والأردني والتركي إلى الضغط على حركة حماس لدفعها إلى قبول خريطة الطريق الجديدة التي أعلن عنها الرئيس جو بايدن لوقف حرب غزّة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن بلينكن أجرى في طريق عودته من اجتماع لحلف شمال الأطلسي في براج اتّصالات هاتفيّة مع نُظرائه الثلاثة شدّد خلالها على وجوب أن تقبل حماس بالاتّفاق من دون تأخير، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان بايدن قد كشف عن مقترح لوقف الحرب في غزة، يتضمن ثلاث مراحل، قائلا إنه حان الوقت لإنهاء هذه الحرب.

وأضاف أن المرحلة الأولى ستستمر لمدة ستة أسابيع، وتشمل وقفًا شاملًا لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية في غزة.

وتابع: «إذا استغرقت المفاوضات أكثر من ستة أسابيع، فسيستمر وقف إطلاق النار طالما استمرت المحادثات»؟.

وأشار إلى أنه خلال المرحلة الأولى ستتفاوض إسرائيل مع حركة حماس للوصول إلى المرحلة الثانية التي ستشهد نهاية الحرب بشكل دائم.

وفي المرحلة الثانية، سيتم تبادل الأسرى، حيث ستفرج إسرائيل عن جميع الأسرى الفلسطينيين الأحياء، مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية، ورفع المساعدات الإنسانية بمعدل 600 شاحنة يوميا.

أما في المرحلة الثالثة، فسيتم تنفيذ خطة إعادة إعمار شاملة لغزة، تهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية وتحسين الظروف المعيشية لسكان القطاع.

وقال بايدن: «هذا العرض مطروح الآن على الطاولة، وما نحتاجه هو التنفيذ».