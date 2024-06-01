وزير الزراعة: الدولة نفذت مشروعات تنموية ضخمة بأكثر من تريليون جنيه في 10 سنوات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ مصر حققت خلال السنوات العشر الماضية نهضة زراعية غير مسبوقة.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «ten»، عُرضت مساء الجمعة، أنه تم استصلاح أكثر من مليوني فدان، وتستهدف أكثر من ثلاثة ملايين فدان أخرى لتحقيق الأمن الغذائي للمصريين.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع ملف الأمن الغذائي والأنشطة المرتطبة بها في مقدمة أولوياته.

ولفت إلى أن منظومة الأمن الغذائي واجهت تحديات سواء محلية أو تحديات عالمية، وتجلت هذه التداعيات في الفترة التي شهدت توقف سلاسل الإمداد والتوريد.

ونوه بأن الدولة اتخذت إجراءات استباقية عبر زيادة مساحة الرقعة الزراعية، والانخراط في مشروعات تنموية تؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتشغيل العمالة وخلق المجتمعات التنموية.

وأكَّد أن الدولة أنفقت أكثر من تريليون جنيه على هذه المشروعات، في وقت واجهت فيه تحديات كبيرة مثل ندرة الموارد المائية.

وشدد على أن الدولة تصدّت لهذه التحديات بإصرار وعزيمة صادقة، ورغبة أكيدة من قِبل القيادة السياسية.