الصحة العالمية: اقتتال مسلح كبير يدور حول مستشفيات غزة وهذه الممارسات غير قانونية

قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، إن اقتتالًا مسلحًا كبيرًا يدور حول مستشفيات قطاع غزة.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم السبت، أن هذه الأعمال العسكرية تتم سواء خارج المستشفيات أو بالقرب تماما منها.

وأشار إلى أن هذه الممارسات غير قانونية، باعتبار أن هذه المناطق تُحدَّد على أنها مناطق آمنة، لكن الفلسطينيين غير آمنين هناك ولا يمكنهم الوصول للمستشفيات.

ولفت إلى أنّه في ظل حالة الحصار الراهن فمن غير الممكن تقديم الخدمات في قطاع غزة، كما أن هناك حرمانا من حق الحصول على الرعاية الطبية للمواطنين.

وأكَّد أن المنظمة تُجري مناقشات على كل الأصعدة للحصول على التصاريح اللازمة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، غير أن الحرب تفرض الكثير من التداعيات.

ونوه بأن هناك حاجة للتنسيق مع جيش الاحتلال الإسرائيلي فيما يخص التحرك الإنساني بقطاع غزة، عملا على السماح بمرور المساعدات الإنسانية بشكل آمن وتحديد مسارات التحرك.