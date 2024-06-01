ترحيب أوروبي بمقترح وقف إطلاق النار بغزة: فرصة حقيقية لإنهاء الحرب

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رحّبت رئيسة المفوّضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، بمقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت فون دير لايين، في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، إنّها توفّر فرصة حقيقية لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر.

وأضافت: «أتّفق تماما مع بايدن في أنّ الاقتراح الأخير يوفّر فرصة حقيقية للمضيّ نحو إنهاء الحرب ومعاناة المدنيّين في غزة».

وتابعت: «هذا النهج المكوّن من ثلاث مراحل هو متوازن وواقعي ويحتاج الآن إلى دعم جميع الأطراف».

وكان بايدن قد كشف عن مقترح لوقف الحرب في غزة، يتضمن ثلاث مراحل، قائلا إنه حان الوقت لإنهاء هذه الحرب.

وأضاف أن المرحلة الأولى ستستمر لمدة ستة أسابيع، وتشمل وقفًا شاملًا لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية في غزة.

وتابع: «إذا استغرقت المفاوضات أكثر من ستة أسابيع، فسيستمر وقف إطلاق النار طالما استمرت المحادثات»؟.

وأشار إلى أنه خلال المرحلة الأولى ستتفاوض إسرائيل مع حركة حماس للوصول إلى المرحلة الثانية التي ستشهد نهاية الحرب بشكل دائم.

وفي المرحلة الثانية، سيتم تبادل الأسرى، حيث ستفرج إسرائيل عن جميع الأسرى الفلسطينيين الأحياء، مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية، ورفع المساعدات الإنسانية بمعدل 600 شاحنة يوميا.

أما في المرحلة الثالثة، فسيتم تنفيذ خطة إعادة إعمار شاملة لغزة، تهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية وتحسين الظروف المعيشية لسكان القطاع.

وقال بايدن: «هذا العرض مطروح الآن على الطاولة، وما نحتاجه هو التنفيذ».