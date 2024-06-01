 الحياة حلوة.. دار الأوبرا تقيم حفلا بالتعاون مع سفارة إيطاليا بالقاهرة على المسرح الكبير - بوابة الشروق
الأحد 2 يونيو 2024 12:56 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الحياة حلوة.. دار الأوبرا تقيم حفلا بالتعاون مع سفارة إيطاليا بالقاهرة على المسرح الكبير


نشر في: السبت 1 يونيو 2024 - 11:59 م | آخر تحديث: السبت 1 يونيو 2024 - 11:59 م

أقامت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، بالتعاون مع سفارة إيطاليا بالقاهرة، حفلًا على مسرحها الكبير بعنوان "الحياة حلوة" لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو الإيطالي إليساندرو تيروتا، وبمشاركة العازفين محمد شمس (بيانو)، ومحمد جمال (ترومبون) .

وعزف السيمفوني بالطابع الإيطالي، خلال الحفل، مجسدا أحد أهم الأساليب الفنية في العالم، ومع عدد من الأعمال المميزة أجرى العازفون حوارًا إبداعيًا وأجادوا في عزف "نوافير روما - العيد الروماني لأوتورينو ريسبيجي، وكونشيرتو البيانو والأوركسترا - كونشيرتو الترومبون والأوركسترا لنينو روتا".

ويشار إلى أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يقدم سلاسل من الحفلات المتنوعة التي تلقي الضوء على مجموعة من أهم المؤلفات العالمية، بجانب الأعمال المصرية في القالب الكلاسيكي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك