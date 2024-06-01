أقامت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، بالتعاون مع سفارة إيطاليا بالقاهرة، حفلًا على مسرحها الكبير بعنوان "الحياة حلوة" لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو الإيطالي إليساندرو تيروتا، وبمشاركة العازفين محمد شمس (بيانو)، ومحمد جمال (ترومبون) .

وعزف السيمفوني بالطابع الإيطالي، خلال الحفل، مجسدا أحد أهم الأساليب الفنية في العالم، ومع عدد من الأعمال المميزة أجرى العازفون حوارًا إبداعيًا وأجادوا في عزف "نوافير روما - العيد الروماني لأوتورينو ريسبيجي، وكونشيرتو البيانو والأوركسترا - كونشيرتو الترومبون والأوركسترا لنينو روتا".

ويشار إلى أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يقدم سلاسل من الحفلات المتنوعة التي تلقي الضوء على مجموعة من أهم المؤلفات العالمية، بجانب الأعمال المصرية في القالب الكلاسيكي.



