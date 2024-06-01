بدء تطبيق زيادة سعر الخبز البلدي المدعم بالمنيا وسط حملات التموين المستمرة

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم السبت، بدء تطبيق التسعيرة الجديدة لرغيف الخبز المدعم وبيعه بـ 20 قرشا بدلا من 5 قروش، وسط رقابة مشددة وتنسيق بين الجهات المعنية لضبط المخالفين.

وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق مع التموين، ومتابعة تنفيذ التسعيرة الجديدة، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضبط المخالفين.

وأكد المهندس عبدالباسط عبدالنعيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، انتظام جميع المخابز البلدية في توفير الخبز المدعم، موضحا أنه تم تحرير 124 محضرا للمخابز البلدية المخالفة اليوم في مركزين، معلنا استمرار الرقابة المتابعة.

وأشار سيد علي حسين، مقيم بمدينة المنيا، إلى قام بشراء الخبز المدعم بالتسعيرة الجديدة، وأرجع تحسن جودة ووزن الخبز إلى وجود مفتش التموين، قائلا: هذا المخبز دائما ينتج خبزا غير مضبوط في الوزن، مطالبا بتفعيل الرقابة المستمرة.

وأضاف محمد علي هلال، المقيم بمنطقة ماقوسة مركز المنيا، أن الخبز متوفر اليوم بسعر 20 قرشا للرغيف، قائلا: "الأهالي لا يملكون سوى الإقبال، بل بالعكس تسارع الجميع خوفا من أن تقوم المخابز بنفاذ الكمية مبكرا، ويضطرون لشراء الخبز السياحي الذي وصل سعره جنيهان".

من جانبها نفذت الوحدات المحلية لمركزي ديرمواس ومطاي حملات تفتيشية مكبرة على المخابز البلدية بالتنسيق مع إدارة التموين ومباحث التموين والجهات المعنية، للتأكد من تطبيق منظومة الخبز والالتزام بالقرارات التموينية، والتي أسفرت عن تحرير 124 محضراً تموينياً، منها 66 محضراً بمركز ديرمواس، و58 محضراً بمركز مطاي.

وجاءت المحاضر ما بين "إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم نظافة - عدم وجود ميزان - بون صرف - شهادة صحية - نقص وزن - اشتراطات صحية - مجهولة المصدر - بدون فواتير ".