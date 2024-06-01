- أبو حمزة للإسرائيليين: عودتكم إلى المستوطنات لن تكون إلا بوقف الحرب على غزة

قال الناطق العسكري باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية أبو حمزة، إن «الكيان الصهيوني المجرم المتخبط لا يزال يخوض حرب إبادة دموية ظالمة على قطاع غزة».

وأضاف في كلمة، مساء السبت، أن «الكيان الصهيوني يخوض الحرب تجاه شعب أعزل يفتقر لأدنى مقومات الحياة، بقيادة أبرز رؤوس الشر والإرهاب في العالم؛ بنيامين نتنياهو، ويوآف جالانت، وهرتسي هاليفي».

وذكر أن «قوات الاحتلال أمعنت القتل والدمار في كل أجراء القطاع»، مؤكدًا أن «عناصر المقاومة يقتحمون على الموت بالموت ويؤدون الواجب، رغم قلة الإمكان والناصر والمعين».

وأكمل: «لا بأس إن وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا، فالله ناصرنا ولو بعد حين»، مشيرًا إلى أن الحرب أوشكت على انتهاء شهرها الثامن دون تحقيق الاحتلال أي من أهدافه.

ولفت إلى أن «الاحتلال لم يتمكن من إعادة أسراه أو إيقاف صواريخ المقاومة»، معقبًا: «الحرب أوشكت على انتهاء شهرها الثامن دون تحقيق أي هدف، فلا أعدتم أسراكم ولا أوقفتم صواريخنا ولا بأس رجالنا في محاور توغلكم».

وتوجه بحديثه إلى مستوطني المناطق الشمالية: «لا تسمعوا من قيادتكم، آن الأوان أن تسمعوا لنا، إن عودتكم إلى المستوطنات لن تكون إلا بوقف الحرب والعدوان على غزة وشعبها الأعزل».