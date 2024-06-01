مسيرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في بلدة مجدل سلم جنوب لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وسائل إعلام لبنانية، صباح اليوم السبت، باستهداف مسيرة إسرائيلية لدراجة نارية في بلدة مجدل سلم جنوب البلاد.

وأشارت فضائية «النهار» اللبنانية، إلى سقوط قتيل جراء الغارة التي شنتها المسيرة الإسرائيلية في مجدل سلم.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن الاحتلال الإسرائيلي صعّد خلال الليلة الماضية من تعدياته وعاشت قرى القطاعين الغربي والأوسط ليلا ساخنا.

وشنت المسيّرات قرابة العاشرة ليلا سلسلة غارات استهدفت خلالها بلدات الجبين وطيرحرفا والضهيرة ومروحين، ما أدى إلى أضرار جسيمة بالممتلكات والمزروعات والمنازل غير المأهولة، كما تعرضت بعد الثانية عشرة ليلا اطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة والضهيرة لقصف مدفعي متقطع.

يذكر أن الغارة التي شنها الطيران المسير على أطراف بلدة عدلون أدت إلى مقتل سيدة وإصابة عدد من الجرحى وتدمير المنزل المستهدف وإلحاق الأضرار بعشرات المنازل المحيطة.

وحتى صباح اليوم، أطلقت القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط، وصولا حتى مشارف مدينة صور وعلى طول الساحل البحري جنوب صور، كما استمرت الطائرات الاستطلاعية بالتحليق في سماء الجنوب.