قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه لا يوجد أي مبرر لزيادة أسعار الدواجن في الفترة الأخيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» عبر قناة «الشمس»، مساء السبت، إن أسعار مدخلات الإنتاج ثابتة ولم يحدث بها تغيير في الفترة الماضية، بما في ذلك الأعلاف.

وأوضح أنه يتم الإفراج عن الأعلاف بشكل يومي، ولا تحدث أي مشكلة به، بالإضافة إلى أن سعر الصرف ثابت.

ولفت إلى أن البعض تحدث عن أن سبب ارتفاع الأسعار في الفترة الماضية هو انقطاع الكهرباء نتيجة تخفيف الأحمال، مستبعدا هذا الأمر حيث أن جميع المزارع في مصر مزودة بمولدات، كما أن مدة الساعة التي قد ينقطع فيها التيار لا يمكن أن تُسبِّب أزمة كما يحدث في الوقت الحالي.

وشدد على الحاجة الملحة للرقابة على الأسواق في الفترة المقبلة، متحدثا عن وجود ممارسات تنم عن جشع بشكل كبير في الأسواق. وأكد أن تكلفة إنتاج الدواجن تبلغ 70 جنيهًا للكيلو جرام، متسائلا عن سبب ارتفاع السعر إلى 93 جنيهًا.