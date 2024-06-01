هآرتس عن مسئول أمريكي: نتنياهو قد يضع العراقيل أمام صفقة بايدن

ذكرت صحيفة هآرتس" الإسرائيلية، نقلاً عن مسئول أمريكي، لم تسمه، قوله إن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يضع العراقيل أمام الصفقة التي اقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن، لكن رد فعله الأولي كان مشجعا.

وأضافت الصحيفة أن واشنطن متخوفة من رد فعل وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير بشأن الصفقة، ومن إمكانية تأثيرهما على نتنياهو، بحسب موقع الجزيرة نت الإخباري.

وكان بايدن قد أعلن، مساء أمس الأول، عن مقترح إسرائيلي من 3 مراحل لوقف مستدام لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.

وأضاف بايدن أن المرحلة الأولى المقترحة مدتها 6 أسابيع تقضي بوقف لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من المراكز السكنية والإفراج عن المحتجزين ورفات المتوفين منهم.

وتابع بايدن أن المرحلة الثانية ستشهد إطلاق سراح بقية المحتجزين بما في ذلك الجنود وإدامة وقف إطلاق النار، فيما تتعلق المرحلة الثالثة بما بعد الحرب وإعادة الإعمار.