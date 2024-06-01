العاهل البحريني: نعمل على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران

قال العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إن بلاده تعمل على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران.

وأضاف في كلمة له بالعاصمة الصينية بكين: «نحن دولة تريد السلام والتسامح والتعايش الإنساني، ونحن بحاجة إلى الحوار والدبلوماسية السلمي، ونحن نؤمن بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية».

وأشار إلى أن بلاده تعمل على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران كجارة، متابعا: «نرحب بدعم الصين في هذا الصدد لتعزيز السلام وعودة الاستقرار إلى المنطقة»، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا).

وتابع: «لقد كانت لدينا مشاكل مع إيران، لكن الآن لا توجد أي مشاكل على الإطلاق. لا يوجد سبب لتأجيل تطبيع العلاقات مع إيران».