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مركز الأبحاث الألماني: زلزال بقوة 5.7 درجة ضرب منطقة التبت

وكالات
نشر في: السبت 1 يونيو 2024 - 4:54 ص | آخر تحديث: السبت 1 يونيو 2024 - 4:54 ص

قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، إن زلزالا بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر هزّ منطقة التبت اليوم السبت.

وأضاف‭ ‬المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات، بحسب وكالة رويترز.

وكان سكان مدينة المرج شرقي ليبيا، قد شعروا بهزة أرضية جديدة خفيفة، لتكون هذه هي الهزة الثانية التي تضرب المدينة خلال أسبوع.

وكانت مديرية أمن المرج قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن وقوع هزة أرضية استمرّت لمدة 3 ثوان، شعر بها أهالي المدينة دون أن تتسبب في أي أضرار بشرية أو مادية.

يذكر أن مدينة المرج تعرضت في عام 1963 لزلزال قوي أسفر عن وفاة 243 شخصًا.

ودائما ما يثير تكرار الهزات الأرضية قلق السكان المحليين.

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