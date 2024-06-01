قيد أحد المتظاهرين نفسه بالسلاسل في عمود مرمى في ملعب هامبدن بارك في جلاسكو باسكتلاندا، فيما جرت احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في الخارج عندما كانت مباراة كرة قدم للسيدات بين إسكتلندا وإسرائيل على وشك البدء.

وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، اليوم السبت، أقيمت تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2025، خلف أبواب مغلقة بعد ظهور معلومات استخباراتية عن احتجاجات مخطط لها على الهجوم الإسرائيلي على غزة.

لكن ما يقدر بنحو 150 شخصًا تجمعوا خارج الاستاد رافعين الأعلام الفلسطينية مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار حاملين توابيت صغيرة.

وارتدى المتظاهرون ألوان العلم الفلسطيني، وقبل الموعد المقرر لبدء المباراة "الساعة 7.05 مساءً"، اكتشف المسئولون أن رجلاً قد اخترق الأمن في الملعب وقيد نفسه في عمود المرمى، احتجاجا منه على الإبادة الإسرائيلية بحق سكان قطاع غزة.

وفي نهاية المطاف، ابعدت السلطات المتظاهر، الذي كان يرتدي قميصًا يحمل شعار "البطاقة الحمراء لإسرائيل"، قبل أن يخرج اللاعبون لإجراء عملية الإحماء الثانية وبدأت المباراة في الساعة 7.36 مساءً، متأخرة نصف ساعة.

ونظم الاحتجاج نشطاء وجمعيات خيرية، بما في ذلك حركة "أظهروا البطاقة الحمراء لإسرائيل"، و"أصدقاء فلسطين الإسكتلنديين".

كما انتقد المتظاهرون قرار الاتحاد الإسكتلندي لكرة القدم بالسماح بإقامة المباراة، واصفين إياه بأنه محاولة لغسل جرائم إسرائيل بالرياضة.

*مباراة خلف أبواب مغلقة!

يذكر انه قبل أسبوعين أمر رؤساء كرة القدم الإسكتلندية بإقامة المباراة التأهيلية خلف أبواب مغلقة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة بشأن الاحتجاجات، مع وعد حاملي التذاكر باسترداد المبالغ المدفوعة.

وقال الاتحاد الإسكتلندي سابقًا: "نظرًا لمعلومات استخباراتية محدثة وبعد مشاورات أمنية مكثفة مع جميع الأطراف الرئيسية، يأسف الاتحاد الإسكتلندي لكرة القدم للتأكيد على أن المباراة التأهيلية المقبلة بين إسكتلندا وإسرائيل في هامبدن بارك في 31 مايو ستقام خلف أبواب مغلقة.

وأضاف الاتحاد: "تم تنبيه فريق عمليات الاستاد إلى احتمال حدوث اضطرابات مخطط لها في المباراة، ونتيجة لذلك ليس لدينا خيار سوى لعب المباراة دون حضور المشجعين".

ويسعى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لإيقاف إسرائيل عن المشاركة دوليا بسبب ارتكابها حرب ابادة بحق سكان قطاع غزة.