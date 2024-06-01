مصرع 3 عمال في انهيار سور مبنى تحت الإنشاء في مرسى علم

شهدت مدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر، مساء اليوم السبت، حادث مصرع 3 أشخاص إثر انهيار ملحق لمبنى بمرسى علم.

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انهيار ملحق لمبني بجوار سور أحد الفنادق وتحديدا فى الكيلو 92 شمال مرسى علم.

على الفور تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين وفاة 3 أشخاص تم استخراجهم من تحت الأنقاض، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى مرسى علم لجراحات اليوم الواحد.

وتبين أن الجثث لكلٍ من: أحمد حسين أحمد مسلوب 18 سنة، محمود عنتر محمد علي، 26 سنة، ممدوح محرم مرسي سليمان 55 سنة، جميعهم من قنا.