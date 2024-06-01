قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد سوءا بشكل يومي.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم السبت، أن آخر مستشفى كان يعمل في مدينة رفح الفلسطينية خرج من الخدمة في 30 مايو المنصرم.

وأوضح أنه لا يوجد أي مستشفى يقدم خدمة صحية في مدينة رفح، مشيرا إلى الصعوبة الشديدة في الوصول للمستشفى الميداني هناك بسبب استمرار الأعمال العسكرية هناك.

وأكَّد أنّ الأوضاع الصحية في غزة بلغت مستويات كارثية، حيث لا يوجد غذاء كاف ولا توجد مياه نظيفة، ولا نظام صحي ولا وقود لتشغيل المرافق الطبية الأساسية.

ولفت إلى أن العمليات العسكرية تجري في العديد من المناطق بقطاع غزة، بما في ذلك مناطق سبق أن تم وصفها بأنها مناطق آمنة، لكن هذه المناطق تنقصها الكثير من الخدمات والمرافق.

ونوه بأن المنظمة تقدم الدعم بكل السبل الممكنة، بالتنسيق مع السلطات والمسئولين فيما يخص العمل على إيصال المساعدات إلى المستشفيات في غزة.

وشدد على الحاجة الملحة لضرورة إيصال المساعدات الإنسانية لا سيما إلى مناطق شمال قطاع غزة، في ظل تفاقم الاحتياجات الأساسية على الأرض.