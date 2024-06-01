 الصحة العالمية: الوضع في غزة يزداد سوءا يوميا.. ورفح بلا أي مستشفيات تعمل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصحة العالمية: الوضع في غزة يزداد سوءا يوميا.. ورفح بلا أي مستشفيات تعمل

أحمد علاء
نشر في: السبت 1 يونيو 2024 - 6:45 م | آخر تحديث: السبت 1 يونيو 2024 - 6:46 م

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