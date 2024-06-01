وزير الخارجية السعودي يدعو إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في غزة

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ضرورة التعامل بجدية مع كل طرح يحقق وقفاً دائماً لإطلاق النار وينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة.

ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقّاه الوزير بن فرحان من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وجرى خلال الاتصال التطرّق للمقترح الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الأوضاع في قطاع غزة وصفقة التبادل ومراحل إنجازها.

وعبّر الوزير السعودي، خلال الاتصال، عن دعم المملكة لكل الجهود الرامية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وتقديم المساعدات الإنسانية الملحّة للمدنيين المتضررين جرّاء التصعيد الإسرائيلي، وعودة النازحين إلى منازلهم بشكلٍ آمن.