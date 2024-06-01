السعودية: ترحيل 13252 مخالفا خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، ترحيل 13252 مخالفا إلى بلدانهم خلال أسبوع مشيرة إلى إحالة 29823 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر تمهيدا لترحيلهم.

وذكرت الداخلية السعودية، أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في المملكة كافة، خلال الفترة من 2 حتى 29 مايو الماضي أسفرت عن ضبط 16161 مخالفًا، منهم 10575 مخالفا لنظام الإقامة، و3726 مخالفا لنظام أمن الحدود، و1860 مخالفا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 967 شخصا 39% منهم يمنيو الجنسية، و57% إثيوبيو الجنسية، و4% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 22 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.