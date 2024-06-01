وزير النقل يوجه بتقديم التسهيلات للركاب لتسهيل حركة تنقلاتهم عبر خطوط الهيئة

تجول وزير النقل كامل الوزير، في محطة مصر للسكك الحديدية بالإسكندرية؛ لمتابعة انتظام جداول التشغيل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، بالتزامن مع صرف تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك.

وتفقد الوزير، شبابيك التذاكر، واطمئن على توافر التذاكر، موجها بتقديم التسهيلات للركاب لتسهيل حركة تنقلاتهم عبر خطوط الهيئة المختلفة، وتفقد الأرصفة وعدد من القطارات بالمحطة ومنها قطار 2024 (قطار التالجو الفاخر).

واطمئن الوزير، بحسب بيان الوزارة اليوم السبت، على نظافة القطار، وشاهد تعرض أحد الشبابيك بالقطار للكسر نتيجة قذفه بالحجارة، مكلفا باستمرار عقد ندوات التوعية الخاصة بمواجهة السلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية، واستمرار حملات التوعية الإعلامية للتصدي لهذه السلوكيات السلبية التي تضر بالقطارات التي هي ملك للشعب، وتعرض حياة المواطنين للخطر.

وأكد الوزير، ضرورة القيام بأعمال الصيانة بشكل مستمر وعدم خروج أي جرار من الورشة إلا بعد التأكد من حالته الفنية لزيادة معدلات السلامة والأمان، مع ضرورة تنفيذ خطة دقيقة لأعمال التفتيش المفاجئ لكل ما يخص الصيانة، إلى جانب خطة الصيانة الدورية، وأن يتم الخروج منها بنتائج ومخرجات دقيقة تسهم في رفع معدلات الصيانة والأمان.

وشدد الوزير، على ضرورة إعادة المرور الدائم للجان التفتيش لتمام تلافي ملاحظة سابقة من لجان التفتيش، وأهمية وجود دورات مياه نظيفة في كافة المحطات ومنها محطـات خطوط الضواحي والمحطات الهلت لخدمة الركاب.

ثم عقد الوزير، اجتماعا موسعا مع مجلس إدارة نادي السكة الحديد الرياضي بحضور قيادات الهيئة، مؤكدا ضرورة بذل الجهود للصعود إلى الدوري الممتاز العام القادم، منوها إلى أن هذا يتطلب إعداد فريق متميز مدعم بناشئي النادي.

وشدد الوزير، على ضرورة تقديم خدمات مميزة لاعضاء النادي تحقق رضاء الأعضاء عن تلك الخدمات، خاصة مع اهتمام الوزارة بتقديم خدمات وأنشطة اجتماعية ورياضية متميزة للعاملين بمختلف الهيئات، وكذلك العمل على تقديم خدمات مميزة لمستخدمي النشاط التجاري بالنادي، وتعظيم إيرادات النادي والاستغلال الأمثل للمساحات بالنادي سواء من خلال سور النادي أو القاعات أو الكافتيرات او استغلال وتسويق فانلة النادي والاستاد وحمام السباحة، بما يساهم في جذب عوائد مادية للنادي من وسائل أخرى غير اشتراكات النادي، وضرورة أن يقوم النشاط الرياضي بتغطية المصاريف الخاصة بها.

واستعرض الوزير، خطة تطوير الملاعب والاستاد، واستكمال مخطط زيادة المساحات الخضراء والحدائق بالنادي لخدمة الاعضاء.

وأكد وزير النقل، ضرورة الإسراع بتنفيذ استكمال خطة التطوير للارتقاءالمستمر بالخدمة المقدمة لأعضائه، وبما يتناسب مع عراقة النادي الذي تم إنشاؤه عام 1903، لافتا إلى أن هذا النادي يجب أن يكون مصدرا لتخريج الأبطال الرياضيين في الألعاب كافة.

وواصل وزير النقل، لقاءاته مع العاملين بهيئة السكك الحديدية، حيث عقد وزير النقل لقاءا موسعا مع مجموعه كبيرة من قائدي القطارات، وذلك بمحطة مصر للسكك الحديدية بالإسكندرية وذلك للمرة الثانية خلال اقل من أسبوعين.

وأكد الوزير خلال لقائه مع قائدي القطارات، أنه منذ أن تشرفت بتولي حقيبة وزارة النقل تعهدت أمام رئيس الجمهورية والشعب المصري بأن تكون هيئة السكك الحديدية في طليعة الهيئات بالدولة، وأن ذلك سيتم بسواعد أبنائها، وأن يكون موظف السكة الحديد مثالا للموظف المنضبط الملتزم الذي يقدم أفضل الخدمات للمواطنين بما ينعكس على صورة موظف السكة الحديد لدى المواطنين.

وأشار الوزير، إلى أهمية أن يكون أساس منظومة العمل بالسكك الحديدية هو العمل على مدار الساعة والإنتاج والشفافية والعمل على توطين صناعة النقل في مصر.

وأكد ضرورة تعظيم موارد الهيئة والاستغلال الأمثل لجميع الأراضي ومحطات وقطارات الهيئة وعدم السماح بركوب أي راكب بدون تذكرة والمحافظة على قطع الغيار، واستمرار الاستغلال الأمثل للخردة.

وأضاف أنه لقائدي القطارات دور هام في نجاح منظومة السكك الحديدية، وهذا يتطلب الانضباط التام والمحافظة على مواعيد القطارات والالتزام بإجراءات السلامة والأمان والالتزام بعدم مغادرة قائدي القطارات الجرارت إلا بعد استلامها من قائد القطار البديل.

وأشار وزير النقل، إلى ضرورة الالتزام التام بكافة القرارات التنفيذية التي تصدر من الدولة مثل القرار الصادر من مجلس الوزراء بمنح الموظفين الذين تقضي الضرورة تشغيلهم أيام العطلات الاسبوعية وعطلات الأعياد والمناسبات الرسمية أيام أجازة عوضا عنها، وعدم صرف مقابل نقدي عوضا عن الحضور أيام تلك الجمع والعطلات والأعياد.

وذكر أنه لا وجود لأي متقاعس أو متخاذل في هيئة السكك الحديدية وكل من يثبت تناوله للمخدرات من العاملين يتم فصله مع إثابة المجتهدين والمنضبطين والملتزمين في العمل، وإثابة من يمنعون وقوع الحوادث والمحافظة على أرواح المواطنين ومن يساهمون في زيادة الإنتاجية، وذلك وفقا لمبدأ الثواب والعقاب.

ونوه بأن الحافز لمن يستحق والأرباح للشركات التي تحقق مكاسب فقط، وأنه تم تشكيل لجنة للحوافز لاثابة العاملين وفق مبدأ العدالة والشفافية، لافتا إلى تشكيل لجنة أيضا للحوافز في الورش مكونة من أقدم فني وأقدم محاسب ورئيس الورشة في كل ورشة وفق إجراءات من الشفافية التامة.

وأعلن حرصه على تكريم العاملين المجتهدين والمنضبطين شهريا أمام الرأي العام، منوها بأنه يتم إعطاء الفرصة لاستمرار أصحاب الخبرات ممن يساهمون في زيادة الإنتاجية ونقل خبراتهم للاجيال الحديثة، وخاصة في ورش السكك الحديدية بما يساهم في استمرار تحسين الخدمات المقدمة للركاب وزيادة عوائد الهيئة المالية.

وأوضح الوزير، حرصه على الاستماع واستقبال جميع مقترحات العمل التي يقدمها