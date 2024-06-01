الرئيس الإندونيسي يهدف لإنتاج 200 ألف برميل نفط يوميا من منطقة حقل روكان بلوك

أبدى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو تصميمه على زيادة إنتاج النفط إلى 200 ألف برميل يوميا في منطقة عمل حقل روكان بلوك في إقليم رياو الإندونيسى، والتي تدار الآن بالكامل من قبل شركة بيرتامينا التي تديرها الدولة.

وفي السابق، عندما أدارت شركة شيفرون روكان بلوك، أنتجت 13 ألف برميل في اليوم. ومنذ تسلم برتامينا المهام، ارتفع إنتاج روكان بلوك من النفط إلى 162 ألف برميل يوميا، بحسب وكالة "أنتارا" الإندونيسية للأنباء.

وأدلى الرئيس بهذا الإعلان في بيان أصدره مكتبه في جاكرتا اليوم السبت.

وأضاف: "منذ أن تولت الدولة السيطرة على عمليات (روكان بلوك)، ارتفع إنتاجه النفطي. هذا تطور إيجابي".



كما دعا الرئيس إلى توسيع الطاقة الإنتاجية لروكان بلوك، ووضع هدف يتجاوز 200 ألف برميل في اليوم.