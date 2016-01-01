طارق يحيى مدافعا عن المنتخب: «أنتوا عايزين أكل ولا بحلقة»

حرص طارق يحيى المدير الفني السابق لفريق سموحة السكندري، الدفاع عن لاعبو المنتخب الوطني والجهاز الفني بقيادة المسكيكي خافيير أجيري، جراء الانتقادات الشرسة من جانب الجماهير اعترضًا منهم على المستوى المتوسط للفراعنة في مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وتعرض المنتخب الوطني في الساعات الماضية لهجوم ناري من الجماهير ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ضعف أداء اللاعبين رغم التأهل بالعلامة الكاملة للدور ثمن النهائي من كان 2019.

وتأهلت مصر بالعلامة الكاملة 9 نقاط من منافسات المجموعة الأولى، بعد فوزها بثلاث مباريات على حساب منتخب زيمبابوي 1 – 0 ومنتخب الكونغو الديمقراطية 2 – 0 ، وأمس الأحد على منتخب أوغندا 2 – 0.

وقال طارق يحيى عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"

:" منتخب يحقق العلامة الكاملة وكلين شيت وبتقطعوا فيه.. أنتوا عايزين أكل ولا بحلقة".

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957،