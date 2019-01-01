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فيتنام واليابان تشددان على توفير ظروف عمل جيدة للفيتناميين في طوكيو

طوكيو - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 1 يوليه 2019 - 2:46 م | آخر تحديث : الإثنين 1 يوليه 2019 - 2:46 م

اتفقت اليابان وفيتنام، اليوم الإثنين، على تشديد الرقابة على ظروف العمل ، للعمال الفيتناميين، وذلك تزامنًا مع فتح (طوكيو ) أبوابها لاستقبال مزيد من الأجانب ، حيث تواجه تراجعا في أعداد الموظفين.

وأكد رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، ونظيره الفيتنامي، نجوين شوان فوك - خلال اجتماعهما اليوم في (طوكيو) على التعاون الوثيق بينهما في معالجة المشكلات، حسبما أفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

يذكر - في هذا الصدد - أن الحكومة اليابانية كثفت جهودها للقضاء على تدخل السماسرة الذين يفرضون رسومًا باهظة لإصدار تأشيرات ، وتقديم خدمات أخرى لتسهيل دخول عاملين أجانب لليابان.

وكانت السلطات اليابانية قد وضعت نظاما جديدا للتأشيرات في أبريل الماضي للاستعانة بمزيد من العمالة الأجنبية لسد العجز في أعداد الموظفين اليابانيين.

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