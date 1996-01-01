‎يقيم المركز القومى للترجمة ندوة لتكريم اسم المترجم الكبير بشير السباعي، بحضور كل من: الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، المستشار الثقافى الفرنسى محمد عبد الله، الدكتور محمد النعمان، سارة السباعي، الدكتور أنور مغيث.

تقام الندوة -التي يديرها الدكتور محمد عفيفي - في تمام السابعة من مساء غد الثلاثاء بقاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة.

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ولد المترجم والشاعر والمؤرخ بشير السباعى في محافظة الشرقية في 15 يناير 1944، حصل على العديد من الجوائز، منها جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب 1996، جائزة رفاعة الطهطاوي في الترجمة عام 2010 وجائزة كافافى عام 2011.

و‎ترجم عن الانجليزية والروسية والفرنسية عددا كبيرا من الأعمال الابداعية، كما ترجم من خلال المركز القومي للترجمة مجموعة من أهم الأعمال التي تصنف من أيقونات المركز مثل موسوعة "مسألة فلسطين"، "الهوية والحداثة"، "هوية فرنسا"، "العرب والمحرقة النازية"، "حكم الخبراء"، و"الإمبراطورية وأعداؤها".