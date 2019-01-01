المنتخب الجزائري يكتفي بثلاثية في شباك تنزانيا بأمم أفريقيا

وجه المنتخب الجزائري لكرة القدم إنذارا جديدا شديد اللهجة إلى باقي المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية (كان 2019) المقامة حاليا في مصر بعدما حقق الفوز الثالث على التوالي في البطولة وتغلب على نظيره التنزاني 3 / صفر اليوم الاثنين في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة بالدور الأول للبطولة.

وأكد المنتخب الجزائري أنه أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب في النسخة الحالية بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي في المجموعة وحافظ على العلامة الكاملة في الدور الأول رافعا رصيده إلى تسغ نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام نظيره السنغالي المصنف الأول بالقارة الأفريقية.

ومني المنتخب التنزاني بالهزيمة الثالثة على التوالي ليودع البطولة بدون أي نقطة.

وكان الفريقان حسما موقفيهما تماما في المجموعة قبل هذه المباراة حيث ضمن المنتخب الجزائري التأهل وصدارة المجموعة بعد فوزه على السنغال في الجولة الماضية كما ودع المنتخب التنزاني البطولة رسميا بعد هزيمته أمام كينيا في الجولة الماضية.

وحسم المنتخب الجزائري مباراة اليوم تماما في الشوط الأول حيث سجل ثلاثة أهداف أحرزها إسلام سليماني في الدقيقة 34 ومهاجم نابولي الإيطالي الشاب آدم أوناس في الدقيقتين 39 والأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.