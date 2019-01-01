يضر شرب السجائر المدخن ومن يجلس جانبه، كما تتسب فى تلوث الهواء فهى تعد سببا من أسباب التلوث البيئى.

لم يقف الأمر عند هذا الحد، وأصبحت السجائر تؤثر على الطيور، حيث التقطت فتاة أمريكية من لارجو بولاية فلوريدا الأمريكية، صورتين لطائر يطعم صغيره «عقب» سيجارة على شاطئ سانت بيت.

شاركت كارين ماسون الصور التى التقتطها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، وكتبت «إذا كنت تدخن، فرجاء عدم ترك أعقاب السجائر»، وفقا لما ذكرته صحيفة ذا صن البريطانية.

وعلى إحدى الصور التى يقف فيها الطائر الصغير على رمال الشاطئ مع السيجارة المتعلقة فى فمه علقت قائلة: «لقد عرض عقب السيجارة على الطائر من قبل والده، وحان الوقت لتنظيف الشواطئ».

وناشدت ماسون الرجال والنساء المدخنين من خلال منشورها على فيسبوك، الذى نال العديد من المشاركات والتعليقات، بحمل حاويات صغيرة لجمع أعقاب السجائر بها بدلا من إلقائها على رمال الشواطئ، معبرة عن استيائها من عدم اهتمام المدخنين بالأضرار التى تتسبب فيها أعقاب سجائرهم لهذه الطيور الصغيرة والحيوانات.