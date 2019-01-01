أشتهر الفنان الراحل عزت أبو عوف، على مدار السنوات الماضية في مجال السينما والدراما، بعد أن ابتعد عن الغناء مع شقيقاته عام 1992، لكنه عاد مرة أخرى للغناء منفردًا في عمل كرتوني من خلال شركة "ديزني".

في عام 1996، ظهر صوت عزت أبو عوف، الغنائي مجددًا لكن ليس بشكل صريح، حيث أنه أدى الصوت الغنائي لرجل شرير يعمل قاضيًا لكنه ظالم يدعى "فرولو"، ضمن شخصيات فيلم ديزني الكلاسيكي "أحدب نوتردام".

قبل أبو عوف بالغناء في فيلم "أحدب نوتردام" بعد إصرار شديد من المخرجة الغنائية الخاصة بالفيلم الدكتورة جيهان الناصر، لكنه في العام ذاته كان في زخم من الأعمال السينمائية والدرامية، حيث أنه شارك في فيلم اغتيال وإشارة مرور وعلاقات مشبوهة وأيضًا مع الزعيم عادل إمام في فيلم بخيت وعديلة 2.

وعلى مستوى الدراما، شارك عزت أبو عوف في مسلسل نصف ربيع الآخر، حواء والتفاحة، إضافة إلى دوره في مسرحية كعب عالي.

دارت قصة فيلم "أحدب نوتردام" حول طفل أحدب لقيط وقبيح الوجه وابن عائلة غجرية انتقلت إلى نوتردام بهدف السرقة لكن قاضي يدعى "فرولو" أمسك بهم لكنهم نجحوا في الهروب وتتوالى الأحداث في محاربة الأحدب الذي أصبح يختبئ من الناس في الكنسية حتى لا يرعبهم بمظهره السيئ، لكنه يقع في غرام فتاة غجرية ويحاول الدفاع عنها من القاضي الذي سعى لامتلاكها بعنف.

صنع عزت أبو عوف، الذي رحل عن عمر يناهز الـ70، نجوميته منذ السبعينيات عن طريق الغناء الذي اشترك فيه مع شقيقاته وكانوا يظهرون بشكل فرقة، تسمى "فور إم".

قدم الأشقاء عدة عروض غنائية من خلال الفرقة، مثل حفل في نادي الشمس عام 1982 الذي كان شاهدًا على انضمام الفنان محمد فؤاد إلى الفرقة بعد انفصال منى- إحدى شقيقات أبو عوف- عنهم بسبب الزواج.

كما شاركت الفرقة في مسرحية "عشرة على باب الوزير"، أما الألبومات، فقدموا 8، منها متغربين وليالي زمان.