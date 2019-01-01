قبرص: السبب وراء الانفجار الضخم هو على مايبدو صاروخ تم إطلاقه من سوريا

قال مسؤول قبرصي بارز، اليوم الاثنين، إن صاروخا صُنع في روسيا، تم إطلاقه من سوريا التي تمزقها الحرب، يعتقد أنه السبب وراء وقوع الانفجار الضخم الليلة الماضية في شمال قبرص.

ووقع الانفجار في الجزء القبرصي التركي الشمالي من الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط، في منطقة جبلية بالقرب من بلدة فونو (طشقند بالتركية)، بحسب ما ذكرته الإذاعة القبرصية الرسمية.

وقال الدبلوماسي البارز في شمال قبرص، كودريت أوزرساي، في بيان له، أنه يبدو أن الصاروخ قد تم إطلاقه من نظام صاروخي روسي، من طراز "إس-200"، تستخدمه القوات السورية للتصدي للغارات الجوية الليلية.

وأضاف أوزرساي: "إنه غير واضح، ولكن مسؤولينا حددوه بصورة مبدئية بوصفه صاروخا من طراز "إس-200"، موضحا أن "الصاروخ انفجر في الهواء."

ولم يتم الابلاغ عن وقوع إصابات.

وقد سمع عشرات الآلاف من الناس في جميع أنحاء الجزيرة صوت الانفجار، ووصف الشهود الصوت بأنه "يصم الآذان".

وأشارت تقارير إعلامية إلى أنه من الممكن أن يكون قد تم إطلاق الصاروخ من جانب قوات تابعة للحكومة السورية المتحالفة مع روسيا، للتصدي لغارة جوية إسرائيلية مزعومة، ولم تكشف إسرائيل عما إذا كانت قد نفذت مثل هذه الضربة الجوية.

من ناحية أخرى، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 15 شخصا قتلوا في غارات جوية إسرائيلية جرت خلال الليلة الماضية في ضواحي العاصمة السورية، ومحافظة حمص.