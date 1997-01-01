عالم خاص صنعه بفنه وموسيقاه، مئات الذكريات تكونت في ذهن جيل بأكمله، صور وشخصيات تركها لنا على شاشة السينما والتلفزيون، وأغاني وألحان جمعته مع فريق من إخوته الفتيات، إنه الطبيب الموسيقي والممثل عزت أبو عوف.

رحل عن عالمنا اليوم الاثنين 1 يوليو، بشخصيته المتميزة عن عمر يناهز71 عامًا، بعد أن ترك رصيدًا فنيًا كبيرًا، وحبًا متبادلًا مع فناني الوسط الفني، حيث تتمتع أبو عوف بحب شديد بين زملائه وكل من تعاون معهم في أعمال فنية مختلفة، تاركًا وراءه بصمة صنعها في الثمانينيات بالأخص مع فرقته "فور إم" والتي كونها مع إخوته البنات.

شارك أبو عوف، في كثير من الأعمال بين السينمائية والتلفزيونية، ولكن هناك مشاركات كانت ذات علامة هامة فلم تكن مجرد عمل بل صداقة امتدت لسنوات مع مطربين من أهم مطربي الجيل.

وتستعرض «الشروق» في السطور التالية علاقة الراحل عزت أبو عوف، مع 3 من أهم مطربي مصر والعالم العربي، والذي وصفهم أبو عوف في حوار تلفزيوني له بأنهم أبناءه.

عمرو دياب

شارك الفنان الراحل عزت أبو عوف في فيلم "آيس كريم في جليم" من بطولة الهضبة عمرو دياب، عام 1992، وهو الفيلم الذي حقق نجاحًا كبيرًا في مرحلة نمو أفلام الشباب التي بدأت في التسعينيات، والفيلم ضم عدد من النجوم والموسيقيين في هذه الفترة منهم حسام حسني وحسين الإمام وسيمون بالإضافة للفنان الكوميدي أشرف عبد الباقي.

وبعد 3 أعوام من الفيلم ظهر عزت أبو عوف عازفًا على آلة البيانو الموسيقية في فيديو كليب راجعين، والذي شارك فيه حسين الإمام وطلعت زين.

وفي الحملة الإعلانية لشبكة الاتصالات "فودافون" في شهر رمضان 2019 تحت شعار جمع حبايبك والتي قام ببطولتها عمرو دياب ومجموعة من أصدقاءه، ظهر أبو عوف مقاومًا مرضه الشديد في مشهد محاكي لكليب راجعين وهو جالس على البيانو وبجواره دياب.

محمد فؤاد

"اكتشفته كما حدث في الفيلم" هكذا قال أبو عوف عن المطرب محمد فؤاد، في أحد الحوارات التلفزيونية، وقد شارك مع فؤاد في فيلم "إسماعيلية رايح جاي" عام 1997، وشارك في الفيلم حنان ترك ومحمد هنيدي وخالد النبوي.

وذكر فؤاد، في أكثر من حوار له مساعدة أبو عوف له في مشواره، وعن تجربته في الفيلم وكيف كان داعمًا له، وقال: " فيه سؤال كان محيرني سألته لأبو عوف.. ليه لما شوفتني أول مرة نزلت من عربيتك ونزلت أخدت رقمي.. فرد عليا حلمت بيك في المنام قبل ما أشوفك بأسبوع.. وبشكر ربنا على نعمة إني قابلته."، وهي ذاتها القصة التي نقلاها الاثنين لفيلم إسماعيلية رايح جاي.

تامر حسني

"بستمتع بالشغل مع تامر حسني" هكذا عبر أبو عوف، عن حبه للعمل مع تامر في أحد لقاءاته، وكان أول تعاون معه في فيلم "عمر وسلمى" عام 2007 والذي استمر لأكثر من جزء فيما بعد، جسد فيهم أبو عوف شخصية الأب لتامر.

كما وصف أبو عوف، تامر حسني بالمتواضع في لقاء مع الإعلامي مفيد فوزي، ونعاه تامر بعد خبر وفاته اليوم، واصفًا إياه بالأب والفنان المحترم عبر صفحته الشخصية.