افتتاح فعاليات الكامب الروسي الدولي «أرليونك»

افتتح الوفد المصري فعاليات الكامب الروسي الدولي "أرليونك" في دورته الـ59 برقصة الصعيدي من تصميم الدكتورة تهاني حسن بمعهد البالية، حيث أُقيم حفل الافتتاح بالقرية الأولمبية على شواطئ البحر الأسود بمدينة نوفوميخائيلوفسكي التي تبعد عن العاصمة موسكو 1500 كم بمشاركة 7 دول "روسيا، فرنسا، المجر، أرمينيا، أوزبكستان، بلغاريا، مصر" برعاية مدرسة روس اتوم الروسية.

وقالت ناتاليا شورتشكوفا مديرة مدرسة روس اتوم، إن الكامب الروسي هو الأفضل والمشاركة فيه تتيح للأطفال تسجيل لحظات تاريخية لا تمحى من الذاكرة، حيث يمكنهم من تقديم ثقافات ولغة وعادات وتقاليد شعوبهم في إطار فني متميز، كما يتيح أيضا لهم فرصة ذهبية للتعرف على ثقافات الشعوب الأخرى ليصل الكامب إلى ذروته في الختام في دمج كل هذه الثقافات في روح واحده قوية هي روح شباب المستقبل القادر على إيجاد لغة مشتركة تساهم في التنمية وبناء جسور التفاهم بين الشعوب؛ ما يساعد في انتشار السلام ونبذ العنف والتعصب والكراهية.

كما ناشدت شورتشكوفا، الوفد الروسي الأكبر في الكامب بأن يحرص علي تقديم الثقافة الروسية بشكل جيد أمام الضيوف من الدول الأجنبية ليعودوا إلى أوطانهم حاملين انطباعا رائعا عن روسيا والشعب الروسي.

وعلى جانب آخر صرحت يلينا فيكتوروفنا مديرة الكامب الروسي، بأنها سعيدة بتقديم مصر عرض الصعيدي في الافتتاح بهذا الأبهار ما ساهم في نجاح حفل الافتتاح.

وأشارت ناتاليا كوكش نائب رئيس الوفد المصري، إلى أنه بعد توفيقنا في الافتتاح نستعد لتقديم يوم مصر في إطار هذه الدورة التي تستمر حتى 13 يوليو الجاري، ونأمل في تقديم صورة جيدة عن الحضارة المصرية أمام شعوب الدول المشاركة.