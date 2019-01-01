وزير خارجية إسرائيل يجري مباحثات في الإمارات

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زار وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتز أبو ظبي هذا الأسبوع للمشاركة في مؤتمر للأمم المتحدة للمناخ ، بحسب بيان اصدره مكتبه.

وفي اجتماع أبو ظبي للمناخ ، الذي ينتهي اليوم الانثين ، التقى كاتز مع "مسؤول كبير في دولة الإمارات العربية المتحدة" لم يكشف عن اسمه لمناقشة "القضايا الإقليمية والعلاقات بين البلدين" اللتين لاتقيمان علاقات دبلوماسية بينهما،حسبما ذكرت صحيفة "تايمز اوف اسرائيل" اليوم الاثنين نقلا عن البيان.

وركز الاجتماع على "ضرورة التعامل مع التهديد الإيراني المتعلق بالقضية النووية وتطوير الصواريخ ودعم إيران للإرهاب في المنطقة والعنف الذي تستخدمه إيران ضد مصالح المنطقة" ، وفقا لما ذكره المكتب .

كما بحث المسؤولان التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية ، خاصة في مجالات التكنولوجيا الفائقة والطاقة والزراعة والمياه.

وهذه هى الزيارة هى الأولى لمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لدولة عربية بعد ورشة عمل قادتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي في البحرين حول الاقتصاد الفلسطيني بعنوان"السلام من اجل الأزدهار" .

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد زار سلطنة عمان في اكتوبر الماضي بدعوة من السلطان قابوس بن سعيد .