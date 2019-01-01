لجان الهرم تستقبل طلاب الثانوية العامة لأداء امتحاني اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

فتحت لجان مدرسة أم الأبطال الثانوية بنات والشهيد هشام شتا ومجمع المدارس بالهرم، أبوابها منذ الثامنة والنصف، من صباح اليوم، لاستقبال طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية كفقرة أولى وامتحان التربية الوطنية كفقرة ثانية، في ختام ماراثون الثانوية العامة لطلاب شعبة علمي علوم والشعبة الأدبية.

وأجرى أفراد الأمن المتواجدين أمام بوابات اللجان، عمليات التفتيش للطلاب، للتأكد من عدم اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة، إلى جانب منع كافة وسائل الغش.

وانتشرت قوات من الشرطة أمام اللجان لتأمينها وفرض حالة من الهدوء، خاصة مع توافد العشرات من أولياء الأمور برفقة أبنائهم، وانتظارهم بمحيط اللجان.