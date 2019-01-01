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موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 345 شاحنة بضائع و291 سيارة

رضا الحصري
نشر فى : الإثنين 1 يوليه 2019 - 11:17 ص | آخر تحديث : الإثنين 1 يوليه 2019 - 11:17 ص

أعلن ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغت 20 سفينة.

وأضاف المتحدث الإعلامي في بيان له اليوم الاثنين، أن موانئ الهيئة شهدت تداول 345 شاحنة بضائع و291 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 154 شاحنة و197 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 191 شاحنة بضائع و 94 سيارة.

وأوضح أن ميناء نويبع يستقبل اليوم السفينتين آيلة وبريدج، فيما استقبل الميناء أمس 3 سفن وهى برنسيسة وآيلة وبريدج وغادرت السفينتين آيلة وبريدج.

كما يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال 4 سفن، ومغادرة العبارة أمانة، فيما غادر الميناء أمس 4 سفن.

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