نجلاديش تحيي ذكرى ضحايا هجوم قاتل وقع في مقهى عام 2016

وضع الأقارب والأصدقاء ومن يشاركونهم مشاعرهم، الزهور، خلال مراسم إحياء ذكرى في دكا، اليوم الاثنين، تكريما لضحايا هجوم إرهابي قاتل استهدف مطعما في عاصمة بنجلاديش قبل ثلاث سنوات.

ونفذ متشددون إسلاميون الهجوم على مخبز هولي أرتيزان في منطقة جولشان الدبلوماسية الراقية في دكا في أول يوليو 2016، ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا، من بينهم رعايا أجانب، واحتجاز آخرين كرهائن لساعات.

وقُتل 9 إيطاليين و7 يابانيين وهندي واحد و3 من مواطني بنجلاديش على أيدي المسلحين قبل اقتحام قوات الكوماندوز التابعة للجيش المطعم في صباح اليوم التالي.

وقتل الكوماندوز 5 مسلحين، كما قتلوا طاهيا ظنوا بطريق الخطأ أنه أحد المهاجمين.

كما قُتل شرطيان خلال الحصار الذي استمر 12 ساعة.

وشارك ممثلون لشرطة بنجلاديش وأحزاب سياسية ومنظمات ثقافية وبعثات دبلوماسية في دكا في تكريم الضحايا من خلال وضع أكاليل الزهور في موقع المقهى.

وقال ضابط الشرطة البارز معروف حسن، وهو أحد الناجين من هجوم المقهى، للصحفيين بعد وضع الزهور: "سوف يتعين علينا العمل معا للتصدي للمتشددين في بنجلاديش".

وكان حسن من أوائل رجال الشرطة الذين واجهوا المسلحين وأصيبوا بجروح بعد أن ألقى المهاجمون قنبلة يدوية على رجال الشرطة.