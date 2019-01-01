مؤشر مديري المشتريات في جنوب أفريقيا يتراجع للشهر السادس على التوالي

سجل مؤشر لقياس الثقة في قطاع الصناعة في جنوب أفريقيا في يونيو قراءة دون الخمسين للشهر السادس على التوالي، ما يعني أن القطاع لا يزال يعاني انكماشا.

وارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مجموعة "أبسا جروب" للخدمات المالية، وتم تجميعه بواسطة "مكتب الأبحاث الاقتصادية"، إلى 46.2 مقابل 45.4 في مايو. وتتجاوز هذه القراءة نسبة 46% التي توقعها خبراء لوكالة "بلومبرج" للأنباء.

وظلت قراءة المؤشر دون الـ50 خلال أشهر الربع الثاني، ما يشير إلى وجود انكماش في القطاع، ويزيد احتمالات أن يدخل أكبر اقتصاد معتمد على الصناعة في أفريقيا إلى ركود ثان في الربع حتى يونيو.

ورغم أن الإنتاج الصناعي تعافى في أبريل، فإن هذا كان ناتجا عن عودة مستويات الإنتاج لطبيعتها بعد تراجعها بسبب الانقطاعات الواسعة في التيار الكهربائي في الربع الأول.

وأظهرت قراءة المؤشر أن ظروف الطلب لا تزال ضعيفة، وهو ما يحد من إمكانية تحقيق تعاف مستدام في الإنتاج.