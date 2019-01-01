لا شكاوى من امتحانات اللغة الأجنبية الثانية بشمال سيناء

أدى طلاب وطالبات الثانوية العامة، امتحانات اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، اليوم، في عموم لجان امتحانات محافظة شمال سيناء دون شكاوى.

وأكد مصدر في غرفة عمليات ديوان مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أن الغرفة لم تتلق أي شكاوى أو بلاغات من جميع اللجان.

فيما أبدى الطلاب رضاهم عن مستوى امتحان اللغة الأجنبية الثانية، مؤكدين أنه كان سهلا ومتوقعا بدون مفاجآت.

وتجري امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء في 11 لجنة موزعة بواقع 5 لجان بإدارة العريش التعليمية، و4 لجان بإدارة بئر العبد التعليمية، ولجنة بإدارة الشيخ زويد التعليمية، وأخرى مخصصة لطلاب إدارة رفح التعليمية، واستقبلت 3112 طالبا وطالبة، بالإضافة لطالب واحد من المكفوفين، حيث يبلغ طلاب الشعبة الأدبية 916 طالبا وطالبة، والشعبة العلمية علوم 1798 طالبا وطالبة، والشعبة العلمية رياضيات 399 طالبا.