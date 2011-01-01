تأجيل محاكمة 28 متهما في قضية «اقتحام السجون والحدود الشرقية» لـ 8 يوليو

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل الاستماع إلى مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و27 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المتهمين في قضية "اقتحام السجون والحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير، لجلسة 8 يوليو الجاري.

بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين والدفاع عنهم، حيث قدمت النيابة صورة قيد وفاة صادرة من الأحوال المدنية مثبت بها بيانات المتهم المتوفى محمد مرسى عيسى العياط، وتاريخ الوفاة 17 يونيو 2019، والعمر عند الوفاة 67 عاما و9 أشهر.

كما طلب المدعى بالحق المدنى إعلان المتهمين بالدعوى المدنية، وقدم 28 صورة يطلب فى كل واحدة إعلان كل متهم بمبلغ 40 ألف جنيه وواحد كغرامة عن عملية اقتحام السجون.

يذكر أن جلسة المحاكمة المنعقدة يوم الاثنين 17 يونيو فى القضية ذاتها، شهدت وفاة مرسي عقب استماع المحكمة لمرافعة الدفاع عنه وكلمة له، ليسقط مغشيا عليه بعد رفع المحكمة الجلسة للمداولة.

ومن المقرر قانونًا عند إصدار الحكم في القضية انقضاء الدعوى الجنائية عن المتهم محمد مرسي؛ للوفاة.

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".