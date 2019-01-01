سيطر الاحتفاء بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، وتأهل مصر لدور الـ16 في أمم إفريقيا، على برامج «التوك شو»، التي أذيعت عبر عدد من الفضائيات المصرية، مساء الأحد.



وفيما يلي نستعرض أبرز ما تناولته البرامج عن 30 يونيو وتأهل مصر لدور الـ16 في البطولة الإفريقية:



• عماد الدين حسين: 30 يونيو جعلت العالم يدرك خطورة الإسلام الظلامي



تحيي مصر اليوم الأحد، الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، والتي قامت عام 2013 ضد جماعة الإخوان المسلمين والرئيس الراحل، محمد مرسي.



وفي هذا الصدد، أعرب الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق»، عن رفضه لمحاولات البعض تشويه ثورة 25 يناير وتخوين المشاركين بها.



وقال في تصريحات لبرنامج «حديث المساء»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، إن «25 يناير ثورة عظيمة قام بها شعب عظيم كان يريد حياة ديمقراطية، لكن تم اختطافها من قبل مجموعة حاولت فرض هوية ظلامية، لذلك أرفض فكرة تخوين الثورة».



وأضاف أنه «قبل قيام ثورة 30 يونيو، كان هناك مد سلفي إخواني في المنطقة، وكان مشروع الإسلاميين يسير بقوة شديدة في معظم الدول العربية، بدعم خارجي غير مسبوق وشبه عالمي، لأنهم كانوا يعتقدون أن تسليم السلطة لإسلاميين معتدلين سوف يحل مشكلات المنطقة».



متابعة من هنا وفيما يلي نستعرض أبرز ما تناولته البرامج عن 30 يونيو وتأهل مصر لدور الـ16 في البطولة الإفريقية:تحيي مصر اليوم الأحد، الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، والتي قامت عام 2013 ضد جماعة الإخوان المسلمين والرئيس الراحل، محمد مرسي.وفي هذا الصدد، أعرب الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق»، عن رفضه لمحاولات البعض تشويه ثورة 25 يناير وتخوين المشاركين بها.وقال في تصريحات لبرنامج «حديث المساء»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، إن «25 يناير ثورة عظيمة قام بها شعب عظيم كان يريد حياة ديمقراطية، لكن تم اختطافها من قبل مجموعة حاولت فرض هوية ظلامية، لذلك أرفض فكرة تخوين الثورة».وأضاف أنه «قبل قيام ثورة 30 يونيو، كان هناك مد سلفي إخواني في المنطقة، وكان مشروع الإسلاميين يسير بقوة شديدة في معظم الدول العربية، بدعم خارجي غير مسبوق وشبه عالمي، لأنهم كانوا يعتقدون أن تسليم السلطة لإسلاميين معتدلين سوف يحل مشكلات المنطقة».



ومن جانبها، هنأت الفنانة سميرة أحمد، الشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة للثلاثين من يونيو.



وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة»، الذي يعرض على فضائية «dmc»، إن فرحتها كانت كبيرة جدًا بمشاركتها في ثورة 30 يونيو، مضيفة: «حسيت إن مصر رجعت لطبيعتها ولنورها بسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي».



وتوجهت بالتحية لـ«السيسي»، قائلة: «أنا بحيي الرئيس، وبدعيله طول الوقت إن ربنا يحميه زي ما حمانا وأنقذنا ورجع لنا حياتنا تاني، لأننا كنا بنستخبى في البيت ومبنقدرش ننزل».





• خالد الجندي: الإخوان لم يقرأوا القرآن.. واتهموا جميع المسيحيين بالخيانة



بينما قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، «الحمد لله على نعمة ثورة 30 يونيو، بعد مرور ست سنوات على قيامها».



وأضاف في برنامجه «لعلهم يفقهون»، الذي يعرض على فضائية «dmc»، «الإخوان لم يقرأوا القرآن، واتهموا جميع المسيحيين بالخيانة لعدم ترحيبهم بالحكم الديني الفاشي».



وأشاد بالرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: «هذا الرجل حفظه الله تعلمنا منه الأدب والأخلاق والسماحة وبشاشة الوجه ومراعاة العاجز والفقير والانحناء للمسكين، وربنا يحشرنا معه في الجنة».

متابعة من هنا ومن جانبها، هنأت الفنانة سميرة أحمد، الشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة للثلاثين من يونيو.وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة»، الذي يعرض على فضائية «dmc»، إن فرحتها كانت كبيرة جدًا بمشاركتها في ثورة 30 يونيو، مضيفة: «حسيت إن مصر رجعت لطبيعتها ولنورها بسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي».وتوجهت بالتحية لـ«السيسي»، قائلة: «أنا بحيي الرئيس، وبدعيله طول الوقت إن ربنا يحميه زي ما حمانا وأنقذنا ورجع لنا حياتنا تاني، لأننا كنا بنستخبى في البيت ومبنقدرش ننزل».بينما قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، «الحمد لله على نعمة ثورة 30 يونيو، بعد مرور ست سنوات على قيامها».وأضاف في برنامجه «لعلهم يفقهون»، الذي يعرض على فضائية «dmc»، «الإخوان لم يقرأوا القرآن، واتهموا جميع المسيحيين بالخيانة لعدم ترحيبهم بالحكم الديني الفاشي».وأشاد بالرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: «هذا الرجل حفظه الله تعلمنا منه الأدب والأخلاق والسماحة وبشاشة الوجه ومراعاة العاجز والفقير والانحناء للمسكين، وربنا يحشرنا معه في الجنة».



• أحمد موسى: لولا 30 يونيو لما نظمنا بطولة الأمم الإفريقية



وفي ذات الإطار، هنأ الإعلامي أحمد موسى، الرئيس السيسي والشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو.



وقال في برنامجه «على مسؤوليتي»، الذي يعرض على فضائية «صدى البلد»، إن الشعب المصري جنى خلال الست سنوات الماضية ثمار ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أنه لولا هذه الثورة لما نظمت مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية ولما ظهرت مشاهد فرحة الجماهير في استاد القاهرة.



متابعة من هنا وفي ذات الإطار، هنأ الإعلامي أحمد موسى، الرئيس السيسي والشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو.وقال في برنامجه «على مسؤوليتي»، الذي يعرض على فضائية «صدى البلد»، إن الشعب المصري جنى خلال الست سنوات الماضية ثمار ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أنه لولا هذه الثورة لما نظمت مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية ولما ظهرت مشاهد فرحة الجماهير في استاد القاهرة.



•الاستثمار: الإخوان اعتمدوا في حكمهم على القروض.. وتسببوا في تآكل الاحتياطي النقدي



انتقد محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، السياسة الاقتصادية التي اعتمدت عليها جماعة الإخوان المسلمين، خلال فترة حكمها لمصر.



وقال في تصريحات لبرنامج «حديث المساء»، الذي يعرض على فضائية «MBCمصر»، إن «برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم الإعلان عنه قبل 30 يونيو لم يكن منطقي، لأنه تضمن أفكار براقة بدون أي آليات تنفيذية»، موضحًا: «عدم وجود مساندة من الشارع والمجتمع المصري كان سيؤدي إلى عدم نجاح هذا البرنامج».



وأوضح أن «الإخوان اعتمدوا بشكل رئيسي على المعونات والقروض الخارجية لسد عجز الموازنة، وتسببوا في تآكل الاحتياطي النقدي»، مشيرًا إلى أن «مفاوضات حكومة الإخوان مع صندوق النقد الدولي كانت ستؤدي إلى مشكلات اقتصادية كثيرة».



متابعة من هنا انتقد محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، السياسة الاقتصادية التي اعتمدت عليها جماعة الإخوان المسلمين، خلال فترة حكمها لمصر.وقال في تصريحات لبرنامج «حديث المساء»، الذي يعرض على فضائية «MBCمصر»، إن «برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم الإعلان عنه قبل 30 يونيو لم يكن منطقي، لأنه تضمن أفكار براقة بدون أي آليات تنفيذية»، موضحًا: «عدم وجود مساندة من الشارع والمجتمع المصري كان سيؤدي إلى عدم نجاح هذا البرنامج».وأوضح أن «الإخوان اعتمدوا بشكل رئيسي على المعونات والقروض الخارجية لسد عجز الموازنة، وتسببوا في تآكل الاحتياطي النقدي»، مشيرًا إلى أن «مفاوضات حكومة الإخوان مع صندوق النقد الدولي كانت ستؤدي إلى مشكلات اقتصادية كثيرة».