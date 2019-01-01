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بعد 8 أعوام.. ناير وبكير يتعاونان مرة ثانية في رمضان القادم

المخرج محمد بكير
المخرج محمد بكير

نشر فى : الإثنين 1 يوليه 2019 - 9:48 م | آخر تحديث : الإثنين 1 يوليه 2019 - 9:48 م

يلتقي المؤلف محمد ناير مع المخرج محمد بكير، في تجربة درامية جديدة بعد غياب 8 أعوام من تعاونهما في مسلسل "المواطن إكس" الذي تم إنتاجه عام 2011، وحقق نجاحًا مدويًا حينها.

ونقل العمل أبطال المسلسل لمرحلة هامة في مشوارهم الفني، بعد أن أصبحوا نجومًا وانطلقوا في عالم البطولة المطلقة ومنهم يوسف الشريف، وأمير كرارة، وعمرو يوسف وآخرين.

المسلسل الجديد من إنتاج شركة "سنيرجي" ومتوقع عرضه في موسم رمضان القادم 2020، ولم يتم الاستقرار على اسمه حتي الآن، وجاري ترشيح أبطاله، خاصة أن المسلسل لا يزال في مرحلة الكتابة.


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