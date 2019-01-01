سجن بريطاني يمنح نزلاءه رحلات خيالية إلى مقاصد سياحية بالصين وأستراليا وبيرو

قررت إدارة أحد السجون الواقعة في مدينة نوتنجهام البريطانية، منح نزلاء السجن إجازات خيالية إلى بعض المقاصد السياحية حول العالم.

وحسبما ذكرته صحيفة «ميرور» البريطانية، فإن إدارة السجن لجأت إلى طريقة جديدة لمكافأة المساجين الذين يحسنون السلوك ويلتزمون بتعليمات السجن، رحلات خيالية إلى سور الصين العظيم، والحيد المرجاني العظيم في أستراليا، وآثار حضارة إنكا في بيرو، من خلال استخدام نظارات الواقع الافتراضي لمدة عشر دقائق.

وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولة بحث إدارة السجن عن حل لمواجهة مشكلة ارتفاع مستويات العنف وتعاطي المخدرات بين النزلاء إلى معدلات قياسية، لم تحدث من قبل.

وقالت مسؤول بالسجن، إن تكلفة هذه النظارات تصل إلى 500 جنيه إسترليني للزوج الواحد منها، مشيرًا إلى إن إدارة السجن حصلت عليها مجانًا عن طريق التبرع.

وأشاد عدد كبير من السجناء بهذه التجربة، وقال أحدهم: «أنا في هذا السجن منذ 12 عامًا، واليوم كان من أفضل الأيام، فلم أشعر أني سجين أبدًا».

وأضاف نزيل آخر: «سيكون السجناء أحرارًا في العالم لمدة عشر دقائق، في تجربة تأخذ عقلنا بعيدًا حول العالم».