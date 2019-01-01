الإثنين 1 يوليه 2019 8:30 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل لاعب مصري في دور المجموعات بأمم أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

بوصوفة يلدغ جنوب إفريقيا.. والمغرب تحقق العلامة الكاملة في كأس الأمم الإفريقية

د ب أ
نشر فى : الإثنين 1 يوليه 2019 - 8:09 م | آخر تحديث : الإثنين 1 يوليه 2019 - 8:09 م

حقق المنتخب المغربي العلامة الكاملة في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة في مصر بتغلبه على نظيره منتخب جنوب إفريقيا 1 /صفر اليوم الاثنين في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة.

وتأهل المنتخب المغربي من قبل هذه المباراة إلى دور الستة عشر باعتباره متصدرا للمجموعة الرابعة، كما تأهل منتخب كوت ديفوار بعدما احتل وصافة المجموعة بينما ينتظر منتخب جنوب إفريقيا باقي مباريات دور المجموعات لحسم مصيره من التأهل للدور التالي.

وكانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل السلبي، ولكن مبارك بوصوفة لاعب وسط الشباب السعودي خطف هدف الفوز القاتل لأسود الأطلس في الوقت بدل الضائع للمباراة، ليهدي المغرب الفوز الثالث على التوالي في دور المجموعات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك