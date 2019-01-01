اختتم المنتخب المصري لكرة القدم، مشاركته في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية، مساء أمس الأحد، بعد فوزه على أوغندا بهدفين مقابل لا شيء؛ ليضمن بذلك الصعود إلى دور الـ16 من البطولة.

وعلى الرغم من نجاح المنتخب المصري في التأهل لدور الـ16، بعد أن فاز في الثلاث مباريات التي خاضها بدور المجموعات، إلا أن هناك عدد من الأزمات التي تعرض لها، وتسبب بعضها في توجيه العديد من الانتقادات إليه.

• تحرش عمرو وردة

بدأت أزمة اللاعب عمرو وردة، عقب ساعات من انطلاق البطولة، بقيام عارضة أزياء مصرية، بنشر رسائل قام اللاعب بإرسالها لها ليلة مباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي.

ولم تمض ساعات على هذه الواقعة، حتى قامت عارضة أزياء أخرى مكسيكية، بنشر فيديو فاضح منسوب للاعب، متهمة إياه بالتحرش بها، وهو ما دفع اتحاد الكرة، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، إلى اتخاذ قرار باستبعاد «وردة» وحرمانه من المشاركة مع المنتخب مدى الحياة.

وبعد ساعات قليلة من إصدار هذا القرار، تم نشر مقطع فيديو للاعب وهو يعتذر لزملائه والجماهير واتحاد الكرة، وهو ما دفع الاتحاد للتراجع عن العقوبة، والاكتفاء بحرمان «وردة» من المشاركة في دور المجموعات فقط.

• هجوم على لاعبي المنتخب

بعد اتخاذ اتحاد الكرة قرار استبعاد عمرو وردة من صفوف المنتخب، أعرب عدد من اللاعبين، عن تضامنهم مع اللاعب الموقوف وقتها، حيث قام أحمد المحمدي بالإشارة برقم 22 عقب إحرازه لهدف في مباراة الكونغو، كما قام اللاعب باهر المحمدي برفع تيشيرت «وردة».

وبجانب ذلك، قام محمد صلاح، بنشر تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، طالب فيها بمنح فرصة ثانية لـ«وردة»، وعدم إعدامه بسبب خطأه، مؤكدًا في الوقت نفسه على احترامه للمرأة.

وردًا على ذلك، تعرض المنتخب لهجوم كبير من قبل عدد ليس بقليل من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والذين أطلقوا هاشتاج تحت عنوان «#منتخب_المتحرشين»، أعربوا فيه عن استيائهم الشديد من دعم لاعبي المنتخب لشخص اتهم بالتحرش أكثر من مرة.

• إصابة محمود جنش

أعلن الجهاز الفني للمنتخب، عن إصابة حارس المرمى، محمود جنش، أثناء التدريبات، بقطع في وتر «إكليس»، وهو ما سيؤدي إلى عدم استكماله للبطولة.

وتسبب تعرض «جنش» لهذه الإصابة القوية، في ارتباك حسابات الجهاز الفني للفراعنة، وخاصة أن اللاعب المصاب كان الحارس الثاني للمنتخب بعد محمد الشناوي.

• أداء اللاعبين

على الرغم من نجاح المنتخب المصري في الصعود لدور الـ16 متصدرًا مجموعاته وبدون أن تهتز شباكه في أي من المباريات الثلاثة التي خاضها، إلا أن هناك العديد من الانتقادات التي وجهت لأداء اللاعبين.

فتعرض معظم لاعبي المنتخب لهجوم من قبل المعلقين والنقاد الرياضين؛ بسبب أداءهم الذي وصفوه بغير المقبول، في المباريات الثلاثة لدور المجموعات.